«Пытал электрошокером в гараже»: житель Омска, который ограбил и изнасиловал незнакомую женщину, проведет 13 лет в колонии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске суд вынес приговор 41-летнему ранее судимому местному жителю, которые сначала ограбил, а потом похитил и изнасиловал незнакомую женщину.

В начале марта 2023 года фигурант дела приехал домой к незнакомой омичке, чтобы приобрести товар по объявлению, размещенному на одной из интернет-площадок. Когда он попал в квартиру, то стал угрожать женщине предметом, что внешне напоминал пистолет. Подсудимый, угрожая убийством, похитил у нее ювелирные украшения, мобильный телефон, деньги.

Кроме того, рецидивист заставил женщину подписать договор купли-продажи принадлежащего ей автомобиля «Мазда 6», а также сказать пароль для доступа в мобильное приложение банка. Как только получил желаемое, он похитил с банковского счета 50 тысяч рублей. Общая сумма причиненного ущерба омичке превысила 1,6 миллиона рублей.

После этого мужчина отвез потерпевшую в подвал своего гаража, где долго время держал, периодически нанося удары электрошокером. Затем он вывез ее за пределы города, где в и изнасиловал. До Омска женщина добралась на попутках и обратилась в полицию.

Полицейские задержали фигуранта дела при попытке продать похищенную у омички «Мазду». Сообщили в полицию о подозрительном продавце потенциальные покупатели автомобиля.

Куйбышевский районный суд приговорил мужчину к 13 года колонии особого режима, а также обязал его выплатить потерпевшей 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Ранее омская прокуратура запрашивала 17 лет колонии для рецидивиста.

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