На 30 августа омское МЧС объявило штормовое предупреждение

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящие сутки - 30 августа - омское управление МЧС России объявило штормовое предупреждение. Погода будет ненастной.

- Днем 30 августа 2023 года местами по Омской области ожидаются неблагоприятные погодные условия: кратковременные дожди с грозами, шквалистое усиление ветра порывами 17-22 метров в секунту, возможен град, - рассказали в пресс-службе ведомства со ссылкой на прогноз погоды от Обь-Иртышского УГМС.

Спасатели рекомендуют при сильном дожде, грозе и граде по возможности отказаться от прогулок. Не рекомендуется выходить к водоемам и плавать на маломерных судах.

При этом днем воздух прогреется до +22…+27 градусов. В четверг, 31 августа тоже обещают осадки - местами дожди от небольших до сильных, гроза. Ветер также может усиливаться до 15-18 метров в секунду. Температура ночью будет +7…+12 градусов, днем +16…+21 градус.