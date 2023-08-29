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Происшествия29 августа 2023 8:20

Омич заработал на нелегальной продаже алкоголя и табака 50 тысяч долларов

Деньги вместе с машиной конфисковала полиция
Наталья ВИРКУНЕН
Где именно торговали паленым алкоголем - в омских разливайках или ресторанах - в полиции не сообщают.

Где именно торговали паленым алкоголем - в омских разливайках или ресторанах - в полиции не сообщают.

Фото: Александр РОГОЗА

В омской полиции сообщили, что полностью расследовали дело о нелегальной торговле алкоголем и табаком. Эпизод короткий - всего 3 месяца, но с ноября 2022 года по явнварь 2023 года 51-летний житель Омска заработал внушительную сумму. - По версии следствия, на протяжении этих месяцев мужчина занимался сделками с нелегальной алкогольной и табачной продукцией. Уже под контролем оперативников обвиняемый продал две партии алкоголя, а затем заказал третью, более крупную. Не имея лицензии, мужчина продал алкоголя на 7,2 млн рублей. Ущерб, который он нанёс производителям оригинальной продукции и владельцам товарного знака, составил 2,7 млн рублей, - рассказали в пресс-службе правоохранителей. При задержании у омича изъяли со склада больше 24 000 бутылок немаркированного алкоголя и 20 000 пачек табачных изделий. Их общая стоимость превысила 10 млн рублей.

Следствие ходатайствовало о наложении ареста на автомобили «Шкода Октавия» и ГАЗ-2705, которые принадлежат подозреваемому, а также изъятые у него 50 тысяч долларов. Уголовное дело торговца ушло в суд и вскоре будет рассмотрено.

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