Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске сотрудники УФСБ по Омской области совместно полицией задержали агента украинских спецслужб.

— УФСБ России по Омской области при активном участии региональных органов внутренних дел пресечена деятельность приверженца неонацистской идеологии — агента спецслужб Украины, которому кураторами ставились задачи по повреждению и уничтожению объектов критической инфраструктуры и разведке в окружении военных частей Министерства обороны РФ, — сообщили в пресс-службе УФСБ по Омской области.

Задержанный уже дал признательные показания.

Силовики завели уголовное по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Неустановленному омичу также также вменяют еще две статьи Уголовного кодекса РФ — «Участие в деятельности террористической организации» и «Диверсия».

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