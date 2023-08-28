Омск занял 3-е место среди городов с самыми дорогими букетами к 1 сентября

Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты СК «Росгосстрах» и банка «Открытие» спросили россиян, собираются ли они отправлять ребенка в День знаний с праздничным букетом и если да, то сколько готовы потратить. 71% омичей предусматривают покупку букета. 29% решили не следовать традиции. При этом тех, кто считает букет необязательным атрибутом праздника на 11% больше, чем в предыдущем году.

Большинство опрошенных – 87%– отметили значительное подорожание букетов по сравнению с 2022 годом. Организаторы соцопроса измерили соотношение расходов на букет учителю и общие расходы на школьника к 1 сентября и сравнили полученные показатели в разных городах России.

Самый высокий индекс букета – на юге страны – в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Омск и Екатеринбург оказались на третьем месте. Немного меньше потратят на цветы жители Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Уфы и Казани.