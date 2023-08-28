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Происшествия28 августа 2023 10:15

«Поехал заметать следы»: омич бросил умирать свою жену, которую сбил на дороге

Омич на «Жигулях» сбил жену, которая ехала на скутере, и пытался скрыться
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

33-летний омич сядет в тюрьму за убийство своей 27-летней жены. Ему вменяют статью за нарушение правил ПДД, повлекшее смерть человека.

Трагедия произошла 2 октября на улице Буфер в селе Моховой Привал Муромцевского района. Местный житель на ВАЗ-211440 попытался обогнать свою супругу на мопеде, но врезался в нее. Женщина упала и ударилась головой об асфальт.

Супругу омич отвез к родителям, а сам ринулся на место ДТП, чтобы замести следы и отремонтировать свой автомобиль.

Девушка скончалась в больнице спустя два месяца. В себя она так и не пришла. Невнимательного лихача осудили на 7 лет тюрьмы и 800 тысяч рублей морального вреда матери погибшей.

ДТППроисшествия: ДТП