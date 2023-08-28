«Службу несет бессменный Василий»: омской пожарной каланче исполняется 108 лет

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

28 августа отмечается день сотрудников пожарно-спасательной службы и в этот же день омская пожарная каланча празднует свой 108 день рождения.

Чуть больше века назад это был не просто объект архитектуры, а здание от которого зависело спокойствие жителей. Пожарный зорко следил за городом, высматривая, не появился ли где дымок. И если он замечал его, то незамедлительно на помощь людям выезжали конно-бочечные обозы.

Сейчас пожарная каланча, которая расположена на остановке «Главпочтамт», для многих объект истории. С 2023 года в образе пожарного на смотровой площадке несет службу бессменный Василий. Он является прототипом одного из пожарных, прибывших из Москвы в 1825 году в Омск для обучения людей пожарному делу.

Что касается истории самого здания, то строительство начали 26 апреля 1914 года, завершили - 28 августа 1915 года. Её высота от основания до наблюдательной площадки - 26 метров.

- В наши дни сторожевая башня постепенно утратила практическое - прикладное значение - охрану города от пожаров. Сегодня она является архитектурным памятником и украшает фасад здания Главного управления МЧС России по Омской области. На первом этаже башни размещена историческая экспозиция: экспонаты старой пожарной техники, вооружения и снаряжения пожарных, - рассказали в ГУ МЧС России по Омской области.

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