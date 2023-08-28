Преподаватели по 95 тысяч, а медсестры по 36 тысяч: озвучены средние зарплаты работников социальной сферы

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По 37 тысяч рублей получают в детских садах омские педагоги. Такие данные приводит Омскстат.

В преддверии Дня знаний аналитики подготовили сведения о среднемесячных зарплатах у представителей разных профессий социальной сферы и науки. Как оказалось, средняя зарплата этой категории сотрудников составляет 41 422 рублей.

А вот если углубляться по учреждениям, то больше всех получают, по мнению статистиков, преподаватели вузов. Им платят 95 223 рубля 20 копеек. Далее идут врачи с зарплатой в 77 484 рубля 30 копеек и научные сотрудники - 69 376 рублей 20 копеек.

Замыкают рейтинг зарплат педагоги в детдомах, там они получают 37 695 рублей 20 копеек, педагоги детсадов - 37 601 рубль 60 копеек и младший медицинский персонал с оплатой труда 36 477 рублей 80 копеек.

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