Омская область заняла 31-е место в рейтинге регионов России по рынку труда

Среди сибирских регионов Омская область находится на четвертом месте, уступая Красноярскому краю, Иркутской и Новосибирской областям Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Омская область заняла 31-е место в рейтинге российских регионов по рынку труда по итогам 2022 года, подготовленном РИА «Новости». Регион получил 62,5 из 100 возможных баллов. Это больше на 0,3 балла, чем годом ранее.

Для расчета составители рейтинга брали восемь показателей, характеризующие положения в регионе, среди них — уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. На основе значений показателей рассчитывался рейтинговый балл. Чем больше баллов у региона, тем там благоприятнее ситуация на рынке труда.

В ТОП-5 рейтинга вошли Москва (97,9 балла), Санкт-Петербург (95,2), Московская область (86,6), Красноярский край (80,0), Татарстан (79,4). Аутсайдером оказалась Ингушетия. Северо-кавказская республика набрала всего 6,4 балла.

Напомним, ранее Омскстат опубликовал данные о занятости населения и безработице. Так, уровень безработицы в период с мая по июль 2023 года опустился до 3,4%.

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