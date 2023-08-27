Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области до середины недели сохранятся дожди и сильный ветер, столбик термометра не поднимется выше отметки в +23 градуса. О том, какой будет погода в Омске, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Так, в понедельник, 28 августа, в ночные часы будет +8...+13, при прояснении температура воздуха может опуститься до +3 градусов. Утром в отдельных районах синоптики прогнозируют туман. Днем ожидается от +15...+20, а местами — до +25 градусов. В течение суток по всей территории Омской области ожидаются дождь, местами сильный, гроза. Ветер северо-восточный, юго-восточный со скоростью 4-12 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Во вторник, 29 августа, ночью температура воздуха составит +6...+11 градусов. Днем будет теплее — от +18 до +23 градусов. В течение дня местами ожидается кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 7-12 м/с, в отдельных районах с порывами до 17 м/с.

В среду, 30 августа, погода в Омске на день существенно не изменится. Так, ночью ожидается от +1- до +15 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +15...+20 градусов, лишь ву отдельных районах потеплеет до +25 градусов. В течение суток ожидается кратковременный дождь, местами по области возможна гроза. Ветер юго-восточный со скоростью 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с местами.

Напомним, сегодня, 27 августа, в Омске до 11 утра действовал режим НМУ первой степени опасности. На территории города наблюдались неблагоприятные метеоусловия, способствующие рассеиванию в атмосферном воздухе вредных примесей.

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