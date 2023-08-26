Омич может получить пожизненное за госизмену

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители задержали 22-летнего жителя Советского округа. На омича завели сразу три уголовных дела.

Сначала парня задержали за поджог оборудования на железной дороге. Однако в его компьютере и смартфоне, изъятых в ходе расследования, оперативники обнаружили переписку, в которой шла речь о вступлении поджигателя в запрещенную в России террористическую организацию.

Омич отправил анкету и личные данные членам организации, дал согласие помогать материально и участвовать в акциях, угрожающих безопасности страны. Молодого человека задержали и отправили в СИЗО. За госизмену ему грозит пожизненное заключение.