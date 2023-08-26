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Общество26 августа 2023 5:40

Центр «Казаки Сибири» открыли при правительстве Омской области

Центр призван возрождать и поддерживать традиционный уклад жизни казаков в регионе
Елена УРМАНОВА

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центр «Казаки Сибири» создали при правительстве Омской области. Организация будет вести свою работу при министерстве региональной безопасности.

Информация о создании центра появилась в ЕГРЮЛ 24 августа. Новое учреждение зарегистрировано по адресу Тимуровском проезде, 2. По тому же адресу находится и областное министерство безопасности.

Отметим, что изначально вопрос о создании регионального центра «Казаки Сибири» возник 17 августа на заседании правительства Омской области. Центр был создан с целью возрождения и поддержания традиций казачества в регионе. Учреждение будет осуществлять планы государственной политики в сфере российского казачества.

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