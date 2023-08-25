40 тысяч: Каждый месяц родители из Омска платят алименты цыганке, которая опекает их дочь

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В Омске продолжает греметь нестандартное дело об изъятии органами опеки 9-летней девочки. Напомним, что в начале недели в СМИ пожаловалась мать ребенка, которая только ограничена в родительских правах, но не лишена их. Она тщетно пытается позвонить ребенку или увидеться с дочерью, но никак не выходит. Сейчас ребенок находится под опекой цыганки, которая уже уехала из Омска на Алтай. Но дело обрастает все новыми и шокирующими подробностями.

На днях общественница и депутат Алеся Григорьева, которая сама воспитывает шестерых собственных детей, рассказала, что вместе с девочкой подозрительная во всех смыслах цыганка взяла под опеку еще троих мальчиков. Есть у этих детей родители и платят ли они алименты, пока неизвестно.

Мать 9-летней девочки рассказала Алесе, с чего начался разлад в их семье. Ее муж, прошедший горячие точки, в том числе Чечню и награжденный Орденом Мужества, уже давно проявляет себя как неуравновешенный человек. И удивляться здесь нечему. Удивительно, почему у матери, которая работает и обзавелась собственным отдельным жильем, забрали ребенка и не торопятся возвращать.

Когда мать и отца в 2021-м году ограничили в правах, сами родители придумали отдать под опеку девочку родной тетке. Женщина честно прошла курсы приемных родителей, но когда обратилась в органы опеки, ребенка из Омска уже увезли. Как пояснили тогда, ее так вот запросто передали под предварительную опеку, без кипы справок и даже всяких положительных характеристик, да еще и одинокой цыганке, которая уже являлась опекуншей трех мальчиков. Детей увезли в город Рубцовск Алтайского края. Точный адрес неизвестен. При этом у девочки есть какое-то хроническое заболевание, она нуждается в компетентной медпомощи, наличием которой не может похвастать столь небольшой городок в глубинке Сибири.

Ежемесячно, по словам родителей девочки, с них удерживают алименты на содержание ребенка немногим меньше 40 тысяч рублей.

- Мы направили обращение на имя уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Ждем ответа, - сообщила Алеся Григорьева. По поводу получения медпомощи ребенком правозащитница тоже намерена спросить компетентные органы.

Также громким делом заинтересовались представители СК и прокуратуры.

- В ходе проверки будут выяснены условия жизни и воспитания ребенка, а также будет дана оценка законности действий органов опеки и попечительства. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, - говорится в сообщении СУ СК по Омской области.