Надписи «ТУДА» и «СУДА» на Ленинградском мосту создали для фестиваля ПРОСТфест в Омске

Фото: личная страница художника во «Вконтакте»

Для фестиваля ПРОСТфест в Омске на Ленинградском мосту создали надписи «ТУДА» и «СУДА». Наконец-то омичи перестанут выдвигать версии на эту тему.

Издание «СуперОмск» первым заинтересовалось вдруг появившимися на опорах моста надписями с грамматическими ошибками. В соцсетях была масса предположений, даже кто-то размышлял про обмеление Иртыша и указатели для судов.

К слову, автором арт-объекта стал художник из Братска Гриша Шаров. Пока деталей и смысловой нагрузки шедевра он не раскрывает. На своей странице во «Вконтакте» он лишь благодарит коллег за помощь.

- Работа создана для фестиваля ПРОСТфест в Омске. Гигантское спасибо за опору: Сане Закирову и Николаю Мамонтову., - написал художник.

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