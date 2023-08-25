Надписи «ТУДА» и «СУДА» на Ленинградском мосту создали для фестиваля ПРОСТфест в Омске

Фото: личная страница художника во «Вконтакте»
Для фестиваля ПРОСТфест в Омске на Ленинградском мосту создали надписи «ТУДА» и «СУДА». Наконец-то омичи перестанут выдвигать версии на эту тему.
Издание «СуперОмск» первым заинтересовалось вдруг появившимися на опорах моста надписями с грамматическими ошибками. В соцсетях была масса предположений, даже кто-то размышлял про обмеление Иртыша и указатели для судов.
К слову, автором арт-объекта стал художник из Братска Гриша Шаров. Пока деталей и смысловой нагрузки шедевра он не раскрывает. На своей странице во «Вконтакте» он лишь благодарит коллег за помощь.
- Работа создана для фестиваля ПРОСТфест в Омске. Гигантское спасибо за опору: Сане Закирову и Николаю Мамонтову., - написал художник.
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