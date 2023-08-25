«Минус психика и 13 миллионов»: жительница Омска под видом швейцарских неврологов и матушки из монастыря на протяжении 12 лет «лечила» подругу

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В Омске суд вынес приговор 37-летней местной жительнице, которая за 12 лет выманила у свой знакомой более 12,6 миллиона рублей. Деньги из подруги омичка выкачивала при помощи методик психологического и психического воздействия.

Как установил в суд, в далеком 2008 году фигурантка дела познакомилась с женщиной, работающей инженером-проектировщиком. За время общения омичка изучила черты характера подруги. Затем составила целый план, как обчистить знакомую, применяя психологическое и психическое воздействия. На протяжении 12 лет осужденная создавала условия для постоянного потока информации о существовании реальной опасности как для самой потерпевшей, так и для ее родителей.

Когда злоумышленница стала близкой подругой потерпевшей, она убедила пройти дорогостоящее «оздоровление». Помочь женщине, над жизнью которой якобы нависла угроза, должны были сразу несколько специалистов — «неврологи из Швейцарии», «ясновидящие служители церкви», «представители нетрадиционной медицины». От лица всех персонажей жертве в соцсетях писала сама осужденная.

Так, несуществующая «матушка-настоятельница» из московского монастыря порекомендовала встревоженной потерпевшей отдать своей подруге ювелирные украшения с бриллиантами, стоимость которых составляла свыше 2 миллионов рублей. «Матушке» также надо было восполнять «жизненную энергию». Сделать это можно было только за счет поездок в Израиль, Китай (Тибет) и другие страны. Оплачивать их должна была потерпевшая.

— Всего за 12 лет злоумышленница похитила у знакомой имущество и денежные средства на общую сумму более 12,6 млн рублей. Помимо прочего, в результате психологического давления потерпевшая получила тяжкий вред здоровью, повлекший психическое расстройство, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Первомайские районный суд, учтя позицию гособвинителя, признал 37-летную омичку виновной и приговорил к 4 годам колонии общего режима. Кроме того, суд постановил взыскать с нее всю сумму причиненного ущерба в пользу потерпевшей. Осужденную после оглашения приговора поместили под стражу.

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