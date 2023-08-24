В Омской области в 8-й раз пройдет Всероссийская акция «Ночь кино»

Фото: Алиса ТИТКО

26 августа Омская область в восьмой раз примет участие во Всероссийской акции «Ночь кино». Любители кино увидят три самых кассовых российских фильма 2022-2023 годов.

Так, субботним вечером зарядиться позитивом взрослым и маленьким омичам поможет комедия о знакомом с детства персонаже «Чебурашка» (6+). Уникальные кадры и захватывающий сюжет подарит зрителям фильм «Вызов» (12+) – первый фильм, снятый на Международной космической станции. А кинокартина «Праведник» (12+) расскажет историю советского партизана.

Кинофестиваль пройдет в нескольких локациях Омска. Также киносеансы пройдут в муниципальных районах Омской области.

Расписание кинопросмотров:

Киновидеоцентр (ул. 10 лет Октября, 195Б):

13:00 – «Чебурашка»; 15:00 – «Праведник»; 18:00 – «Вызов»;

Исторический парк «Россия — Моя история» (улица 70 лет Октября, 25к2):

17:00 – «Чебурашка»; 19:10 – «Вызов»; 22:10 – «Праведник»;

Дом кино (ул. Ленинградская площадь, 1):

13:00 – «Чебурашка»; 15:00 – «Праведник»; 18:00 – «Вызов»;

ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ (ул. Масленникова, д. 136) Начало в 20:00.

А также в ДК «Рубин»; Атриум-кино; Киноцентр «Континент»; Кинотеатр «Иртыш». Вход свободный.