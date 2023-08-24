«В машине есть наркотики»: полкило «синтетики» нашла полиция у юного рецидивиста из Омска

Фото: УМВД России по Омской области

20-летний житель Омска, который родился в Таре, был задержан в Таврическом районе неподалеку от остановки общественного транспорта «Сады полет». Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В его «Тойоте Королле» лежал 121 сверток с порошкообразным веществом. Также сотрудники наркоконтроля нашли закладку в Советском округе Омска. У дерева под листвой лежал один большой сверток с порошком. Еще один тайник был в арендуемой квартире на улице Тюленина.

- Согласно заключению эксперта ЭКЦ УМВД России по Омской области, весь изъятый порошок является наркотиком синтетической группы – производным N-метилэфедрона – общей массой 578 граммов, - уточни в ведомстве.

Парень работал оптовым наркокурьером. Работу нашел в интернете. В Омске задержанный делал тайники-закладки для розничных курьеров, в районах региона – для конечных наркопотребителей. Как раз при попытке организовать тайники в Таврическом районе он задержан полицейскими.

Сейчас парень находится в СИЗО. Выяснилось, что он имеет три судимости: за незаконное хранение наркотиков, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, кражу.

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