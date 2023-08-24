«Каждая заявка рассматривается под большой призмой»: в Омске прошло очередное заседание «зеленой комиссии»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

23 августа в городской администрации прошло заседание городской комиссия по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений. 38 заявок поступило от омских предприятий, а также муниципальных управлений.

К слову, в «зеленую комиссию» входят специалисты из разных сфер, руководители профильных направлений и департаментов, агрономы, представители научного сообщества и депутаты. Каждая заявка рассматривается под большой призмой, будь то кронирование деревьев на территории детского сада или спил аварийного дерева на окраине Омска. Такие примеры были и на минувшем заседании. Обезопасить свих воспитанников от обламывающихся веток, а также опасных деревьев просили руководители дошкольных образовательных учреждений №279, 341 и 55.

Как отмечают сами члены комиссии, к их решениям всегда найдется место критике. Омичи очень трепетно относятся к «легким» города. Но некоторые случаи действительно требуют обдуманной и взвешенной оценки. Снести - легче всего, но вот участник заседаний считают, что необходим сохранять зеленое достояние города-сада.

Но ликвидировать всё-таки некоторые объекты приходится. Аварийность деревьев, их расположение иногда играют весомую роль. В городе благоустраивают не только новые скверы, но и капитальные объекты. А ведь не изобретены технологии, позволяющие строить дороги, возводить новые многоквартирные дома и здания «поверх» деревьев. В пятно застройки новых объектов высаженные в прошлые года и даже столетия. Однако и здесь каждое обращение о вырубке агрономы с заявителями рассматривают на месте, по возможности пытаются сохранить каждое дерево.

Так, детская площадка, зона отдыха и даже линия освещения появятся в новом сквере имени Суворова на улице Успешной. Проект стал инициативной НПО «МИР», который станет подарком для Омска.

На территории когда-то располагались дачи, позже земля перешла в пользование города, а потом и вовсе передана для нужд научно-производственного предприятия. Но чтобы привести в пригодный вид общественное пространство, организация намерена снести там деревья и кустарники.

Взамен выпиленным растениям будут высажены новые, а также выплачена компенсация в городскую казну. Экспертный совет согласовал снос 19 деревьев, в том числе 10 тополей, из которых 4 аварийные, 2 аварийные ивы, 6 кленов, 1 вяз, 115 погонных метров вишни, облепихи и яблони.

Правда представители организации попросили «зеленую комиссию» пересмотреть размер компенсации, которую они должны выплатить. Сегодня она составила 1,3 млн рублей. Но, если учесть 45-е Постановление Горсовета, то своего рода меценаты могут рассчитывать на льготу.

- Данная работа планируется в два этапа. Первый необходимо начать в этом году. На следующий год мы должны закончить проект, - уточнил представитель предприятия.

В свою очередь члены «зеленой комиссии» пошли на встречу и решили перенести вопрос до следующего заседания. А пока будет организовано выездное мероприятие, где коллегия ближе познакомится с реализуемым проектом.

К слову, в этом году была создана рабочая группа по вопросам озеленения территории Омска. Она как раз и рассматривает такие вопросов, как комплексное развитие и озеленение территории города.

Между тем, члены рабочей группы по озеленению города намерены провести инвентаризацию зеленых насаждений. По предварительным оценкам, 60% деревьев в Омске нужно заменить. Отчетливо видно их состояние во время ураганов. При последнем шторме работники УДХБ убрали со двором больше 100 повалившихся тополей, берез и кленов.

Совсем скоро в Омске стартует осенний сезон высадки деревьев. В планах мэрии за год дать жизнь как минимум 10 тысячам деревьев и не больше 20 тысячам кустарников. Так, молодые яблони, ели, березы, кизильник появятся на следующих территориях:

-вдоль улицы 60 лет Победы - от улицы Суворова до улицы Транссибирской на стороне Кадетского корпуса. Там будет произведена замена существующих старовозрастных, сухостойных 213 яблонь, тополей в рамках БКД;

- вдоль улицы Интернациональная - от набережной Тухачевского до улиц Певцова. Запланирована посадка 80 деревьев;

- вдоль улицы Перелета от улицы Ватутина до улицы Шаронова. Высадка 50 деревьев;

- вдоль улицы Коммунальная - от улицы Химиков до улицы Заозерной, где появятся - 60 деревьев;

- вдоль улицы Мельничная - от улицы Кошевого до улицы 3-я Казахстанская - 258 деревьев;

- дублер улицы Лукашевича - от улицы Степанца до улицы Шаронова - 120 деревьев;

- улицы Кирова - в границах улицы 3-я Военная и 28-я Рабочая - 20 посадили и еще 120 в осенний период;

- дорога на мкр. Магистральный от улицы Сейфулина - 774 дерева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экологи, электросамокаты и эко-дегустации: В Омске пройдет эко-фестиваль

27 августа на «Зеленом острове» подведут итоги онлайн-марафона «Зеленые шаги» (ПОДРОБНЕЕ)