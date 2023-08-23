Всего 14 Ярославлей: в Омске сократилось количество поддельных банкнот

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Омское отделение Банка России подвело итоги первого полугодия 2023 года. По информации регулятора, в регионе за год снизилось количество фальшивок в два раза.

Согласно мониторинга, 32 пятитысячные купюры были обнаружены в Омской области в этом году. Показатель прошлого - 67 штук.

Банкноту в 1000 рублей также принесли в банк 12 человек. Здесь статистика не изменилась. А вот «пятисоток» увеличилось на 3 штуки и составило 4.

- Несмотря на общее снижение выявляемых фальшивок, нужно оставаться бдительными при расчете наличными, — рассказывает заместитель управляющего Илья Плиндер. — Чтобы случайно не положить в кошелек фальшивку, нужно проверять комплекс из 3-5 защитных признаков. О них можно узнать на сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

Кстати, ходят в обороте и поддельные монеты достоинством 5 и 10 рублей. Их уже выявляли в регионах России. В Омске таких обнаружено не было.

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