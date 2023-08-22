День флага России в Омске отметили флэшмобом

Фото Никиты Суржикова.
Жители Советского округа города Омска в День флага России устроили настоящий летний праздник.
Фото Натальи Виркунен.
В Советском парке детям раздали цветные мелки: рисовали триколор, голубей мира, солнце и другие символы, которые ассоциируются у жизнерадостных малышей со своей страной.
Фото Натальи Виркунен.
К участию в росписи асфальта приглашали всех прохожих - от едва начавших ходить крох до студентов и взрослых.
Фото Натальи Виркунен.
Поредставители старшего поколения при этом с удовольствием декламировали стихи о любви к России и колорите страны. Прохожие разбирали ленты с триколором и оставляли теплые пожелания соотечественикам и большой Родине в специально отведенной зоне.
Фото Никиты Суржикова.
- Мира! Добра! Процветания! - писали неравнодушиные омичи в записках в виде сердечек.
Фото Натальи Виркунен.
Для детей также работали профессиональные гримеры, создававшие на лицах тематический аквагрим.
Фото Натальи Виркунен.
Гости мероприятия участвовали в настольных играх, отвечая на вопросы о своей стране, и в викторине, посвященной флагу.
Фото Никиты Суржикова.
В финале мероприятия состоится флешмоб: молодые омичи выстроились в две шеренги.
Фото Натальи Виркунен.
У каждого в руках был флаг с названиями российских регионов.
Фото Никиты Суржикова.
На минуточку, наша страна объединяет в своих границах 24 республики, 9 краев, 48 областей, 4 автономных округа, 1 автономную область и 3 города федерального значения.
Фото Никиты Суржикова.
Всего в составе необъятной России - 85 различных субьектов.