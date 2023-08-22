58% омичей хотят уволиться после летнего отпуска

Часто мысли об увольнении посещают омичей из-за недостатка сна и большого объема задач Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кроме загара омичи привозят из отпуска мысли о смене работы или сферы деятельности. Специалисты сервиса «Зарплата.ру» выяснили, что чувствуют омичи перед выходом на работу после отпуска.

Оказалось, что больше половины респондентов (68%) при мысли о предстоящей работе ощущают подавленность. Из них 59% чувствуют легкую тревогу, а 21% испытывают меланхолию и угнетенность. При этом 20% опрошенных испытывают сильную тревогу и нежелание приступать к рабочим обязанностям.

Среди причин тревожного состояния после отпуска омичи называли ранний подъем и дефицит сна (55%); большие объемы задач, требующие выполнения в сжатые сроки (40%); невозможность проводить больше времени с семьей (35%); нежелание встречаться с коллегами и руководством (28%); нежелание заниматься отчетностью (16%); «летучки» и время, потраченное на дорогу (9%).

По данным исследования, 58% жителей Омской области после отпуска в целом задумываются о смене места работы или сферы деятельности. Однако пока одни обводят карандашом в газете вакансии о трудоустройстве, другие намерены бороться с постотпускной депрессией. Так, 67% омичей стараются прогнать дурные мысли постепенным погружением в работу; 43% – возвращением к привычному графику сна; 40% поднимают свое настроение своевременным уходом с работы, встречами с друзьями, прогулками на свежем воздухе и спортом.