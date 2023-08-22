Семь теплоснабжающих организаций Омской области отклоняются от графика погашения долгов за газ

Семь теплоснабжающих организаций Омской области по состоянию на 1 августа 2023 г. не выполняют план сокращения и полного погашения просроченной задолженности за природный газ на 2023-2027 годы, подписанный правительством Омской области и ООО «Газпром межрегионгаз Омск».

Суммарное отклонение от графика составляет 94 млн рублей. Среди городских ТСО, которые превысили плановую сумму задолженности, ООО «ТГКом» (+40,5 млн руб.), ООО «ПТЭ» (+11,9 млн руб.), ООО «Малая генерация» (+10,2 млн руб.) и ООО «Тепловая компания» (+4,5 млн руб.). Среди областных – МУП «Москаленский коммунальник» Москаленского (+14,8 млн руб.), ООО «Тепловик-1» Таврического (+11 млн руб.) и МУП «Тепловик» Русско-Полянского (+1,1 млн руб.) районов.

Со стороны ООО «Газпром межрегионгаз Омск» договорные обязательства по поставкам газа потребителям полностью выполняются.

- Для обеспечения своевременного начала отопительного сезона мы обратились к губернатору Омской области с просьбой принять дополнительные меры для расчетов теплоснабжающих организаций за газ, в том числе за счет выделения субсидий из бюджетов различных уровней, – отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Антон Сеньков.