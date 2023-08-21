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Общество21 августа 2023 13:40

С начала сезона 3,6 тысячи омичей покусали клещи, 20% из них оказались заразными

Всего в Омской области с жалобами на укусы клещей обратились 2602 взрослых и 1025 детей
Елена УРМАНОВА

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным Управление Роспотребнадзора по Омской области, на 21 августа 2023 года за помощью после укуса клеща в медучреждения обратились 3627 человек. Из них: 2602 взрослых и 1025 детей.

В надзорном ведомстве уточнили, что из 98,6% снятых с омичей и исследованных в лаборатории клещей переносчиками заболеваний оказались 19,6% насекомых. Это чуть меньше, чем неделей ранее – 19,9%.

При этом опасные насекомые были заражены боррелиями – 13,9%, являлись возбудителем анаплазмоза человека – 2,2%, вирусом клещевого энцефалита – 1,8% и возбудителем эрлихиоза – 1,7%.

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