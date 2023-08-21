Убил, а нож - в кусты: в Омске задержан подозреваемый в убийстве 20-летнего парня

Фото: СУ СКР по Омской области
В отдел полиции доставлен подозреваемый в убийстве молодого человека. Подробности рассказывает омская полиция.
Конфликт между 45-летним мужчиной и 20-летним парнем произошел в кафе на Черлакском тракте. Юного омича с ножевым ранением доставили в больницу, где он и умер.
- Телесные повреждения погибшему, а также его отчиму, который от госпитализации отказался, причинил другой посетитель кафе, с которым у них возник словесный конфликт, переросший в драку на улице, - уточнили в УМВД России по Омской области
Складной нож убийца выбросил в кусты. позже следователи нашли орудие преступления. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Известно, что за плечами участника конфликта нет судимостей.
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