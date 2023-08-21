Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 августа 2023 10:40

Убил, а нож - в кусты: в Омске задержан подозреваемый в убийстве 20-летнего парня

Омич зарезал 20-летнего парня в кафе на Черлакском тракте
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: СУ СКР по Омской области

Фото: СУ СКР по Омской области

В отдел полиции доставлен подозреваемый в убийстве молодого человека. Подробности рассказывает омская полиция.

Конфликт между 45-летним мужчиной и 20-летним парнем произошел в кафе на Черлакском тракте. Юного омича с ножевым ранением доставили в больницу, где он и умер.

- Телесные повреждения погибшему, а также его отчиму, который от госпитализации отказался, причинил другой посетитель кафе, с которым у них возник словесный конфликт, переросший в драку на улице, - уточнили в УМВД России по Омской области

Складной нож убийца выбросил в кусты. позже следователи нашли орудие преступления. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Известно, что за плечами участника конфликта нет судимостей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ударил о крышку погреба и выбросил в кусты»: найден омич, который жестоко убил чужого щенка

Молодой омич жестоко расправился с маленьким щенком Тимоном (подробнее)

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ