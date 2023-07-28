Вместе идем в школу. Сотрудники «Модуса» рассказали, как сделать путь ребенка в школу безопасным.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Домашние задания, учебное расписание и дорога из дома до школы и обратно. Последнее для некоторых родителей – задачка под звездочкой. Только представив как ученик начальных классов добирается по ежедневному маршруту, многие мамы и папы могут впасть в панику. Успокоительное средство есть. Оно – сделать путь ребенка безопасным.

Если вашему чаду предстоит одному добираться до школы, в первую очередь, стоит позаботиться о том, чтобы у него был свободный доступ на улицу и обратно домой. Новые ключи в виде браслета не спадут с запястья и их не забудешь. К тому же современный дизайн ключа легко впишется в школьный образ.

Проследить, когда ребенок вышел из подъезда, в какую сторону он пошел и не отправился ли за ним кто-нибудь следом помогут системы видеонаблюдения. Глазами родителей уже стали установленные во дворах видеокамеры. А с появлением IP-домофонов мамы и папы могут быть еще спокойнее. С помощью современных панелей домофонов на подъездах можно ограничивать вход в подъезд для посторонних, а еще смотреть за происходящим у двери. Для этого нужно всего лишь зайти в мобильное приложение и загрузить видео, которое показывает, что происходит здесь и сейчас. Также с помощью приложения одним касанием экрана вы легко сможете открыть ребенку дверь, где бы вы в это время не находились. В случае непредвиденной ситуации всегда можно скачать архив видео, выбрав нужные вам дату и время.

Безопасность не только у подъезда, а во всем дворе хорошо обеспечивают системы ограждения. Калитки задерживают незнакомцев, а шлагбаумы не позволяют сновать внутри жилого комплекса машинам. Если ваш двор оборудован подобным образом, опасности для детей на значительном отрезке пути уже гораздо меньше. Весь оставшийся маршрут тоже рекомендуется выбирать, учитывая расположение уличных камер. Если их нет, можно сделать ставку на наиболее людные места и выбрать дороги с меньшей интенсивностью движения. Определив наиболее безопасный маршрут до школы, можно несколько раз пройти его вместе. Тогда школьник будет чувствовать себя более уверенно, когда отправится в это путешествие один.

Еще один способ быть в курсе передвижений ученика – контролировать его путь по геолокации. Это позволит оценивать перемещение по картам и быстрее реагировать в случае непредвиденной ситуации.

Отпускать ребенка одного в школу поначалу всегда страшно. Но этот путь можно сделать максимально простым и комфортным с помощью систем безопасности «Модус». А побочным действием станет то, что школьник за этот учебный год станет более самостоятельным. Он будет гордиться собой, когда поймет, что может сам спокойно добираться в школу и обратно.

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