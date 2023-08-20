Омский суд обязал разобрать самовольно построенную дамбу на реке Оша

Фото: группа ВКонтаке по экологическому туризму в Омской области.

Крутинский районный суд Омской области обязал снести самовольную дамбу на реке Оша. Ранее с иском в суд обратилось омское минприроды и прокуратура района. Они потребовали от администрации Крутинского района, МУП «Крутинское» и ООО «Крутинский рыбзавод» убрать самовольно засыпанный грунт из русла реки Оша ниже озера Ачикуль, перекрывший русло, из-за чего в указанном месте сток воды прекратился. Грунт был засыпан с применением спецтехники в мае 2022 года.

- Незаконное сооружение было возведено без разрешительных документов, без проектно-сметной документации, без прохождения необходимых экспертиз и согласований, оно не отвечает требованиям безопасности, – пояснили в министерстве природных ресурсов и экологии Омской области.

Дамба иссушила реку в буквальном смысле, местами она даже пересохла. При этом в Колосовском и Тюкалинском районах жители стали жаловаться на отсутствие или низкий уровень воды в колодцах; в реке сократилось количество рыбы, стало невозможно брать воду для тушения пожаров. В итоге администрация Крутинского района обязане теперь вернуть реке прежний вид.