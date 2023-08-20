Все идет по плану: Омские гитаристы сыграют музыку Летова на сотне инструментов

Омские музыканты готовятся повторить акцию - сыграть известную композицию Егора Летова «Все идет по плану» на сотне гитар. Возможно, мероприятие пройдет в Парке Победы, но пока дата, место и время не определены. Как сообщил Городу55 организатор проекта Илья Воронков, идет подготовка. Идея провести акцию возникла у него после прошедшего в мае массового исполнения музыки в Новосибирске.

- Мне, честно говоря, стало грустно, что в нашем городе ничего подобного никогда не проводилось, хотя это родина Летова. Поэтому мы с друзьями решили организовать данное мероприятие. Помимо дани уважения Летову, это будет место, где музыканты смогут познакомиться друг с другом, — рассказал он.

Отметим, что в Новосибирске сотня музыкантов исполнила эту же композицию.