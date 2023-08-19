Омские селекционеры создали цветную пшеницу для выпечки фиолетового хлеба

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Черный, красный и даже фиолетовый. Сторонники здорового образа жизни делают ставку на полезность, а селекционеры - на практичность. Все это сумели соединить в Омске. Местные специалисты аграрного вуза создали цветной обогащенный хлеб, сообщает «РГ».

Обогащенная витаминами и минералами пшеница теперь выращивается в Сибирском регионе. Пока правда на экспериментальных полях. Однако и это уже большой прорыв. Турецкий профессор-нутрициолог Хамит Коксель приехал в Омск, чтобы наметить совместные с российскими учеными планы на будущее.

- В Омске для таких исследований создана хорошая научная база. Обогащенный хлеб полезен для кровеносной системы, зрения. Служит профилактикой онкологических заболеваний. А поскольку Россия - один из главных экспортеров пшеницы в мире, такие исследования имеют особую ценность, - отмечает профессор-нутрициолог.

Эксперименты проводятся в селекционно-генетическом центре ОмГАУ. В лабораториях селекции, генетики и качества изучают и сравнивают свойства цветной пшеницы. Сейчас над разработкой современных сортов трудятся селекционеры в 13 странах, в том числе и в Омске.

- Идет настоящая гонка за создание сортов нового поколения, которые не только питают организм, но и повышают его сопротивляемость болезням. Применяемые молекулярные технологии позволяют многократно ускорить селекционный процесс. Мы уже опережаем Китай, Индию, Австрию и другие страны по многим показателям. Наши цветные сорта пшеницы, помимо повышенного содержания антоцианов, фенольных кислот и антиоксидантной активности, имеют еще высокую урожайность и адаптивность, устойчивы к засухе, - рассказывает директор центра Владимир Шаманин.

Кстати, одно из исследований ученые посвятили сортам, которыми занимался академик Вавилов. Образцы его пшеницы были восстановлены, а позже выяснилось, что по качеству они гораздо выше современных массовых сортов.

Сейчас омские ученые стали красить зерно в черный цвет - такое в России впервые. Такое зерно будет востребовано по всему миру. Более того, на экспорт обогащенная пшеница идет с высокой добавленной стоимостью, а это выгодно российской экономике.

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