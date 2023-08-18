ЗОЖ, допобразование и потеря друзей: мужчины рассказали, чего боятся, вступая в отношения с омичками

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Больше половины омичей признались, что пытались изменить вторую половинку. Об этом сообщают аналитики популярного сервиса знакомств «Мамба».

Было это осознанно или нет - сказать сложно. Однако, 41% мужчин и 52% женщин пытались перестроить своего партнера под себя. Кстати, треть опрошенных рассчитывают с отношениями приобрести новые полезные привычки, изменить свой образ жизни в лучшую сторону и начать новый этап в жизни.

28% мужчин опасаются, что из-за отношений качество жизни может испортиться. Так, 32% мужчин стали вести здоровый образ жизни, 17% - начали осваивать новые навыки, а 25% омичей перестали общаться со своими друзьями. Каждому пятому в отношениях пришлось получать дополнительное образование.

А 25% женщин ждут, что отношения спровоцируют значительные изменения в жизни: смену работы или даже переезд в другой город. Треть из них также переходят на ЗОЖ, 24% забросили подруг. Каждая пятая призналась, что отношения сподвигли их получить дополнительное образование и сократить времяпровождение с гаджетами.

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