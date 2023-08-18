Где отдохнуть в Омской области? Маршрут третий

Фото: кадр из видеоролика «Узнай свой край».

Проект «Узнай свой край» демонстрирует невероятный туристический потенциал Омской области. Это серия видеороликов о том, как молодая пара путешествует по Омской области. Игорь и Наталья уже побывали в Большеречье, в краю пяти озёр, на озере Эбейты и в других интересных локациях.

В этот раз они отправились на восток Омской области, где испили воды из царского колодца, встретились с настоящими рыцарями в Калачинске и посмотрели, как ткут ковры в селе Крестики.

Первая остановка — село Черниговка

Расстояние от Омска — 70 км, можно добраться на автобусе, автомобиле, электричке.

Село Черниговка в Кормиловском районе до 1928 года носило красивое название Царские колодцы. Одну из версий, почему его так именовали, можно узнать на экскурсии «Легенды и быль земли Черниговской» (12+), где расскажут много интересного об истории села, пригласят в гости к травнице, а также предложат отведать чалдонские блюда.

Стоимость экскурсии — 400 рублей с человека. Подробности можно узнать в Кормиловском историко-краеведческом музее по телефону 8 (38170) 2-16-40.

После экскурсии можно остаться в районе на выходные. Здесь есть множество баз отдыха. Из развлечений — сплавы по спокойной Оми на сапборде или катамаране, баня и рыбалка. Зимой — лыжи и горки.

Вторая остановка — Калачинск

Расстояние от Омска — 83,5 км, можно добраться на автобусе, автомобиле, электричке.

Приехать в Калачинск и не попробовать калач просто преступление. Он стал брендом Омской области. Каждую третью субботу августа в Калачинске проходит фестиваль калача (0+). Для гостей проводят кулинарные мастер-классы, весёлые гастрономические конкурсы, устраивают представления.

Интерес для туристов представляет и окружённый озером парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. Теперь это уникальное пространство более известно как парк «Калач на Оми». По сути, это дендропарк с уникальной коллекцией деревьев.

В Туристском информационном пункте Калачинска (телефон 8 (38155) 2-10-87) гостям предлагают множество интересных экскурсий:

– экоферма «Божья коровка» (0+), где можно узнать много интересного о козах, погладить животных и продегустировать сыры.

– Летние экскурсии в питомники «Сад на Оми», «Садовый хутор» (0+). В них можно продегустировать и собрать ягоды, а также получить ценные рекомендации по садоводству от агрономов. Здесь гостей традиционно угощают ягодным пирогом с чаем.

– Гастрономическая экскурсия на фестиваль калача (0+).

– Тур выходного дня «Субботний вояж за калачом» (0+).

– Пешеходно-водный тур «Лето. Калачинск. Сплав!» (12+).

– Экоэкскурсии в дендропарк (0+).

– «Сибирское приключение Ширванского полка» (6+). Здесь гости могут перевоплотиться в новобранца Ширванского полка, который проявил безумную храбрость в войне 1812 года, поучаствовать в построении, а также посмотреть на бой рыцарей. Экскурсия проводится каждую последнюю субботу месяца.

В Калачинске есть несколько гостиниц, баз отдыха, кафе и даже ресторанов. Цены весьма приемлемые — от 500 рублей за сутки проживания.

Третья остановка — Оконешниковский район

Расстояние от Омска — 125 км, можно добраться на автобусе, автомобиле.

Здесь туристы могут посетить центр народной традиционной культуры «Слобода» (0+), где бережно хранят традиции предков. В центре проводят различные экскурсии, мастер-классы по изготовлению кукол и опоясков, организуют мероприятия, связанные с православной культурой, народными праздниками. А ещё делают стримы, на которых взрослые и дети солят капусту.

Ещё одна жемчужина района — уникальное село Крестики. Оно известно в Омской области мастерами ковроткачества. Ковры, которые ткут в Крестиках, мягкие и пушистые, на один квадратный метр делают пять тысяч узелков. В старину такие ковры дарили на свадьбы, ими накрывали сундуки. Побывать в селе можно с однодневной экскурсией, из Омска она обойдётся от 2300 рублей.

*Все цены, указанные в информационном материале, являются приблизительными и не являются публичной офертой.

**Проект «Узнай свой край» реализован при поддержке Омского фонда регионального развития, сотрудничества и поддержки общественного самоуправления.