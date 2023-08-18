В рамках операции «Мак» правоохранители изъяли у омичей 23 кг дурман-травы

Фото: УМВД России по Омской области

Подошел к концу 3-й этап региональной межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак». Подразделениями УМВД России по Омской области за девять дней пресечено 29 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Их них 17 – тяжких и особо тяжких.

Чаще всего это преступления, связанные с незаконным хранением наркотиков. Например, в Омске на улице 10 лет Октября оперативники наркоконтроля задержали 42-летнюю омичку и изъяли у нее 1,1 кг наркотика растительного происхождения. Похожая история произошла на улице Березовского. На этот раз задержанным оказался 52-летний омич. У него оперативники также изъяли более 1 килограмма растительного наркотика. А в садоводческом товариществе Омского района правоохранители задержали 43-летнего «садовода» с 2 кг каннабиса.

Омские полицейские поймали курьера, трудившегося в интернет-магазине по распространению наркотиков растительного происхождения. Не смог уйти от правоохранителей и омич, культивировавший коноплю прямо в квартире.

За время проведения операции «Мак» из незаконного оборота изъято более 23 кг растительных наркотиков, пресечено 43 административных правонарушения. Из них: 37 связаны с употребление наркотиков без назначения врача, 4 случая хранение наркотических средств, 1 – пропаганда наркотических средств и 1 – непринятие мер по уничтожению наркосодержащих растений. Кроме того, вынесено 39 предписаний собственникам земельных участков и землепользователям об уничтожении наркосодержащих дикорастущих растений.

Всего уничтожено 22 очага произрастания наркосодержащих растений площадью 177 292 квадратных метра.