«Ударил о крышку погреба и выбросил в кусты»: найден омич, который жестоко убил чужого щенка

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

30-летний житель Омска подозревается в убийстве щенка Тимона. Об этом сообщает областная прокуратура.

Инцидент произошел 3 августа в доме на улице Новостройка в Кировском округе. В ходе шумного застолья, на котором присутствовали маленькие дети, в дом забежала маленькая собачка.

- Увидев, что в комнате появилась маленькая собачка, которая не принадлежала хозяевам дома, мужчина после окончания застолья вынес ее на улицу за гаражи, взял за задние лапы и несколько раз ударил о крышку погреба. После этого он бросил животное в кусты и уехал, - рассказали подробности в ведомстве.

Как оказалось, у щенка были владельцы, которые искали своего питомца по кличке Тимон. Они и нашли собаку мертвой уже через несколько дней. Известно, что обвиняемый раскаялся в убийстве, однако объяснить его причину не смог.

Ведется расследование уголовного дела.

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