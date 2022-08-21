Группа «Эталон» и СибАДИ подписали соглашение о сотрудничестве

17 августа 2023 года Группа «Эталон» и Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ) заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве в научно-исследовательской и образовательной сферах для решения широкого комплекса задач строительной отрасли.

Взаимодействие между федеральным девелопером и университетом направлено на максимальное использование научного, интеллектуального, экспертного потенциала сторон. Согласно документу, Группа «Эталон» и СибАДИ договорились о целевой подготовке и повышении квалификации специалистов в сфере строительства, о разработке перспективных и модернизации существующих образовательных программ, а также о внедрении инновационных достижений науки и техники в производственный и образовательные процессы.

- В Омске Группа «Эталон» реализует масштабный жилой проект, общей реализуемой площадью 1,4 млн кв. м, поэтому мы заинтересованы в подготовке высококвалифицированных кадров, отвечающих современным требованиям индустрии строительства, – отметил Соколов Алексей, исполнительный директор Группы «Эталон» по региону Сибирь. – За несколько десятилетий работы на строительном рынке у нас накопился большой опыт и экспертиза, в том числе и в сфере технологий информационного моделирования, которыми мы готовы делиться с молодым поколением.

- Группа «Эталон» имеет большой опыт сотрудничества с профильными вузами и традиционно уделяет много внимания обучению студентов строительным специальностям, – дополнила Наталья Танаева, директор по персоналу Группы «Эталон». – Для будущих специалистов особенно важна возможность наглядно увидеть весь процесс строительства и применение современных технологий непосредственно на площадке или в проектном офисе. Поэтому мы проводим для студентов экскурсии, воркшопы с экспертами, организуем практику и стажировки. Уверена, что сотрудничество будет эффективным для всех сторон и положит начало реализации новых интересных проектов.

- Сегодня строительный комплекс даёт порядка пяти процентов ВВП страны и во многом определяет устойчивость всей экономики, – отметил ректор СибАДИ Александр Жигадло. – СибАДИ в полной мере берет на себя ответственность, связанную как с подготовкой высококвалифицированных кадров для отрасли, так и с научно-исследовательскими разработками и научным сопровождением в области совершенствования конструкций и технологий строительства. Безусловно, взаимодействие с Группой «Эталон» - партнером из реального сектора экономики, эффективно объединит ресурсы для достижения общих целей.

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