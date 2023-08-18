«Омский патриотический союз» обязали отремонтировать корпус пивзавода на Волочаевской

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Арбитражный суд обязал «Омский патриотический союз» отремонтировать памятник истории и культуры регионального - корпус бывшего пивзавода на улице Волочаевской.

С этим требованием выступил региональный минкульт. Еще в марте 2023 года прокуратура Омской области вынесла представление вице-губернатору Олегу Зарембе за то, что объект культурного наследия находится в разрушенном состоянии.

Суд постановил, что организация, которая арендовала здание на 49 лет, должна ха 2 года и 3 месяца отреставрировать здание, которое давно не используется и пришло в упадок.

Напомним, что здание было построено в конце XIX века, а 30 лет назад объект получил охранный статус. В 2016 году памятник истории передали на 49 лет в безвозмездное пользование общественной организации по сохранению объектов культурного наследия «Омский патриотический союз». Председатель правления в учреждении - Елена Варлакова. Сначала у союза были масштабные планы по созданию общественного пространства, но потом всё затихло.

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