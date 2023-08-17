Хоценко: власть должна быть лицом к людям

Виталий Хоценко представил предвыборную программу. Стоит отметить, что она получилась емкой и охватила наиболее острые проблемы жителей Омской области. В своей работе с селом глава региона вернул подход решения проблем на месте. Он выезжал в районы, в городские округа, подтягивая за собой все правительство, и жестко при людях спрашивал с них за недоработки.

– Вернуть Омской области статус настоящей жемчужины Сибири, одного из ведущих регионов России, крупного промышленного и культурного центра можно лишь тогда, когда власть повернется лицом к человеку. Этого я требую от каждого чиновника в области, - говорит Виталий Хоценко.

9 авангардных задач, которые поставил перед собой Виталий Хоценко.

Рост доходов омичей

По итогам 2022 года Омская область по уровню доходов населения занимала, по словам Виталия Хоценко, непозволительно низкое 41 место среди регионов России. «До конца года областное правительство должно заключить региональное соглашение о значительном повышении минимальной зарплаты для работников внебюджетного сектора», - заявил Виталий Хоценко.

Еще одна задача, которую ставит Виталий Хоценко, и она уже находится в процессе решения, — выравнивание уровня доходов жителей Омска и районов области. Планируется размещение новых предприятий за пределами Омска. Нельзя не согласиться, что предприятия, рабочие места и достойный заработок смогут «поднять село».

Качественное и доступное образование на всех уровнях

По словам Виталия Хоценко, необходимо обеспечить доступ к детским садам и школам повсеместно. Избавить регион от инфраструктурных «долгостроев».

– Необходимо, чтобы в кратчайшие сроки было завершено строительство детского сада в Большеречье, школ в Черлаке и Горьковском и чтобы остальные запланированные на этот год объекты были сданы вовремя, - заявил Виталий Хоценко.

К 2025 году региональным правительством запланировано отремонтировать 21 школу, размещена заявка на капремонт еще 46 школ до конца 2026 года. Впервые ввели денежную выплату до 120 тыс. руб. для поступивших в омские вузы с высоким баллом ЕГЭ.

Создать комфортную жизнь для жителей области

– Пространства, которые нас окружают, должны становиться чище, удобнее и красивее, – отметил Виталий Хоценко.

В Омской области было введено в эксплуатацию 700 тысяч квадратных метров жилья. В 2022 году было благоустроено более 170 парков, скверов и дворов, 43 из них – по инициативным проектам жителей. Впервые на инициативы жителей планируется выделить 1 млрд рублей в 2024 году.

Транспорт и дороги высокого качества

– Работаем, чтобы омичам было комфортнее передвигаться как по областному центру, так и по всему региону, - заявил Виталий Хоценко

Омск получил 84 автобуса и 40 троллейбусов. Для районов до конца года поступят 120 новых автобусов.

– Восстановить региональное авиасообщение. Первый планируемый маршрут – Омск – Тара – Усть-Ишим, - такую задачу поставил Виталий Хоценко правительству региона. Планируется построить 25 км и отремонтировать 240 км дорог в этом году.

Экология — сфера повышенного внимания

– Экологические вопросы в Омске и области требуют неотложного решения, - заявил Виталий Хоценко. Уже к 2024 году планируется снизить количество вредных выбросов минимум на 20%, а к 2030 году – в 2 раза. До конца 2024 года в Омске планируется ликвидировать 4 мусорные свалки. До конца 2023 года будут газифицированы 6700 домов, 2300 домов в областной столице.

– Скважины, значительная часть которых построена еще в советское время, требуют ремонта, и моя команда уже ведет работу в этом направлении,-заявил Хоценко.

Десятки тысяч жителей Омской области должны получить возможность пить качественную воду уже в этом году. Водоснабжение появится в Исилькульском, Калачинском, Кормиловском, Нижнеомском, Нововаршавском и Черлакском районах.

Здравоохранение — на передний план

– Необходимо преодолеть сложности, возникшие с модернизацией и оборудованием ФАПов и врачебных амбулаторий. Взял этот вопрос на личный контроль, - сообщил Виталий Хоценко.

Одним из ключевых вопросов, который поднял Виталий Хоценко, стал дефицит кадров в сельской медицине: наша область – настоящая кузница медицинских кадров, ОмГМУ готовит очень хороших квалифицированных специалистов. Анонсирован комплексный подход к решению: от системной работы по мерам поддержки до создания инфраструктуры в сельских районах, чтобы молодежь оставалась.

Образ жизни – спортивный

– Мы планируем дальше наращивать и развивать спортивную инфраструктуру региона: от больших стадионов и арен до залов и спортплощадок в шаговой доступности от жилья омичей, - заявил Виталий Хоценко.

На Московке-2 планируется открыть крытый плавательный бассейн, который станет подарком для семей с детьми, проживающих в микрорайоне. По поручению Хоценко региональный Минфин ищет средства на строительство в течение пяти лет крытых хоккейных кортов в районах.

Бережем и развиваем культурное наследие

– Омск заслуженно и по праву носит неформальное звание культурной столицы Сибири, - заявил Виталий Хоценко.

В планах ремонт 5 музеев и 4 детских школ искусств. 50 ДК по всей области получат средства на укрепление материально-технической базы. В скором времени завершится ремонт ТЮЗа.

Своих не бросаем!

– Сейчас в особом внимании нуждаются семьи участников СВО. Наш долг – помочь им при любой возможности, - заявил Виталий Хоценко.

Совокупная сумма денежных средств, которые получает на руки каждый военнослужащий при заключении контракта, на сегодняшний день достигает 450 тысяч рублей. Омичам-участникам СВО из числа детей-сирот предоставляется преимущество в получении жилья.

Изготовитель: общество с ограниченной ответственностью «ЭВЕНТ ПАРК». Юридический адрес: 644070, Омская обл., город Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 14 кв. 66. ИНН 5503248913.

Заказчик: кандидат на должность Губернатора Омской области Хоценко Виталий Павлович. Тираж: 1 экз. Дата изготовления: 16 августа 2023 года.

Изготовление оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Омской области Хоценко Виталия Павловича.