В Омске в первый класс пойдут почти 15 тысяч детей

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Меньше двух недель осталось до начала учебного года в Омске. Об организации подготовки 152 городских школ к 1 сентября и старте обучения в средних школах рассказал директор департамента образования администрации города Омска Ильдар Бикмаев.

Он сообщил, что все образовательные учреждения готовы принять детей. При этом 1 сентября всех учащихся примут школы, расположенные по месту жительства.

- Если родители еще не успели подать заявку в школу, то сделать это можно через портал Госуслуг. В случае, когда в школе нет свободных мест, получать образование предложат в соседних учебных учреждениях, - сообщил директор депобра.

Узнать о свободных учебных местах еще можно успеть по номерам телефонов горячих линий. Звонки принимают по ВТ и ЧТ с 14.00 до 16.00 по номерам (3812) 20-20-05 (для жителей КАО и ЦАО), 20-20-04 (для жителей ОАО) и 20-02-72 (для жителей САО и ЛАО).

Всего за сезон на ремонт образовательных учреждений, в том числе детских садов, потрачено 226 миллионов рублей. В 30 школах и 14 детсадах школах произведен ремонт системы отопления и санитарных узлов, замена оконных блоков, а также ремонт кровли и систем автоматической пожарной сигнализации и другие строительные работы. В 19 школах и 55 детских садах идет монтаж видеонаблюдения, в 22 детских садах установлена система автоматической разблокировки ворот, закуплена мебель для 39 школ и 13 детских садов.

По 23 соглашениям были идут ремонтные работы в рамках проекта «Меценатство». На текущий день готовность объектов около 87%, и к 1 сентября все работы будут завершены. В этот список попали школы №№ 6, 7, 15, 23, 31, 33, 37, 44, 50, 71, 81, 98, 113, 144, 146, лицеи 64 и 74, гимназии 62, 75, 76, 85 и 159. Помимо общих строительных работ, меценаты взяли на себя обязательства по строительству пришкольных спортплощадок и благоустройству прилегающих территорий. Некоторые решились на покупку мебели и инвентаря.

- Что касается президентской программы капремонта 14 школ в Омске, время проведения которого рассчитано на ближайшие два года, пока точные сроки не определены. По крайней мере, первый учебный триместр школьники будут посещать уроки, как и в прошлом году – в школах по месту жительства. Если в этот период департамент успеет провести торги и все юридические процедуры, то расформирование целыми классами коснется уже второй учебной четверти, - подчеркнул Бикмаев. - Уже готов план перераспределения детей по близлежащим школам.

До 11 августа специалисты департамента также успели провести оценку готовности классов к приему детей. Всего за парты сядут немногим больше 140 тысяч омских школьников, почти 16 тысяч из них – первоклассники.

- Мы констатировали рекордное число первоклашек за последние годы. Их на 300 человек больше, чем год назад. Для нормального образовательного процесса подготовили дополнительно 22 класса. Но этот год будет последним. Дальше, согласно мониторингу, пойдет спад, - отметил Бикмаев.