«Бэдбит, хайроллер»: в Омске прикрыли незаконное казино

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Следственный комитет завел уголовное дело на 34-летнего жителя Кировского округа. Его обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр.

Известно, что мужчина снял помещение на улице Фугенфирова, где периодически организовывал игры в покер.

- Неустановленное лицо организовало работу игрового зала, а именно получало от игроков денежные средства за которые приглашало их в определенные им даты и время для последующей азартной карточной игры «покер», - уточнили в СУ СКР по Омской области.

При задержании были обнаружены и изъяты 2 покерных стола, 9 колод игральных карт, 2 кейса фишек для игры в покер и деньги.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех причастных к преступлению лиц, а также всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается, - пояснили в ведомстве.

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