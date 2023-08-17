В Омске в результате рейда на улице Волгоградской было выявлено 11 нелегалов

Фото: УМВД России по Омской области

Региональные силовые ведомства провели ряд мероприятий c целью выявления нарушения миграционного законодательства РФ иностранными гражданами. В рейдах приняли участие Сотрудники Управления по вопросам миграции, Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Омской области, ППСП УМВД России по Омску совместно со спецназом Управления Росгвардии России по Омской области.

Так, правоохранители проверили строительный объект в Омске, на улице Волгоградской. Проверки коснулись 270 иностранцев. В результате были выявлены 11 граждан ближнего зарубежья, трудившихся без разрешительных документов. На всех иностранцев-нелегалов составлены «административки».

Один иностранный гражданин пойман на повторном нарушении миграционного законодательства. Кировский районный суд города Омска вынес постановление о его административном принудительном выдворении из страны с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Омской области.

Проверки в отношении работодателей, незаконно привлекших к трудовой деятельности указанных иностранных граждан, продолжаются.