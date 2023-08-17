«Виновата баня»: суд приговорил к обязательным работам жительницу Омской области, по вине которой дотла сгорели четыре частных дома

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

В Омской области суд вынес приговор 36-летней жительнице Тарского района, по вине которой огонь уничтожил четыре жилых дома.

Согласно материалам дела, вечером 1 сентября 2022 года женщина растопила в своей бане печь, которую нельзя было эксплуатировать из-за существенных нарушений требований пожарной безопасности (имелись повреждения в дымовом канале и трещины в кирпичной кладке). В результате этого в бане произошло возгорание. В скором времени пламя перекинулось с бани на дом фигурантки дела, а затем на три частных дома по соседству и хозпостройки.

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ущерб от пожара составил около 3 миллиона. В суде вину в совершенном преступлении женщина признала полностью.

Суд признал сельчанку виной в нарушение правил пожарной безопасности и приговорил ее к 160 часам обязательных работ. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании с фигурантки дела суммы причиненного материального ущерба. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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