Указ о взятках: Хоценко обязал омских чиновников доносить о подкупе из отпуска

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Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко подписал указ, которым внес изменения в антикоррупционные положения. Омским чиновникам первого ранга, которые занимают свои посты согласно назначению губернатора, предписано теперь сообщать о попытке подкупа даже в отпуске или командировки, то есть не на рабочем месте.

Им нужно будет уведомлять главу региона «обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений». Установлены даже сроки: уведомить губернатора нужно в течение рабочего дня по возвращении в Омск.

При этом получать разного рода награды не от России можно, но тоже только с письменного обращения, равно как и отказаться от таковой - тоже уведомив руководителя региона.