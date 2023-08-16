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Политика16 августа 2023 12:00

Указ о взятках: Хоценко обязал омских чиновников доносить о подкупе из отпуска

В Омской области изменились антикоррупционные положения
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Даниил ОПАРИН

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко подписал указ, которым внес изменения в антикоррупционные положения. Омским чиновникам первого ранга, которые занимают свои посты согласно назначению губернатора, предписано теперь сообщать о попытке подкупа даже в отпуске или командировки, то есть не на рабочем месте.

Им нужно будет уведомлять главу региона «обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений». Установлены даже сроки: уведомить губернатора нужно в течение рабочего дня по возвращении в Омск.

При этом получать разного рода награды не от России можно, но тоже только с письменного обращения, равно как и отказаться от таковой - тоже уведомив руководителя региона.

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