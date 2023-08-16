Что посмотреть в Омской области: пять маршрутов для незабываемого путешествия

Фото: кадр из видеоролика проекта «Узнай свой край».

Подробности можно узнать из видеороликов, которые омичи сняли в рамках проекта «Узнай свой край» (0+). В них показаны интересные уголки Омской области, уникальная природа, а также люди, проживающие в этих местах.

В каждом из пяти короткометражных фильмов обычные ребята Игорь и Наталья выбирают новый маршрут и отправляются в путь. По дороге они рассказывают о том, какие интересные места им встретились и чем они замечательны.

В этот раз путешествие состоялось на запад Омской области. Подробно маршрут можно увидеть на карте.

Во время путешествия ребята посетили племенной конный завод «Омский» в посёлке Конезаводском Марьяновского района и покатались на лошадях, прошлись по рвам и траншеям, оставшимся от Покровской крепости.

В Полтавском районе они искупались в солёных водах озера Эбейты. Его солёность достигает 300 процентов, что сопоставимо с Мёртвым морем в Израиле. Эбейты богато лечебными грязями и славится «марсианскими» пейзажами вокруг.

Чтобы ополоснуться после лечебного купания, Наталья и Игорь отправились на Амринскую балку — остатки старой речки, которая раньше впадала в Эбейты. Там и остались ночевать в палатке.

Они прогулялись по Исилькулю, а потом любовались звёздами в Камышловском логе, где есть несколько озёр.

Завершилось это путешествие в Любинском районе, где герои посидели на лавочке влюблённых и отведали сгущёнку Любинского молочно-консервного комбината, а затем окунулись в прошлое в музее сказки «Васин Хутор». Красивой точкой стало посещение заказника «Пойма Любинская» с его невероятной природой.

Убедитесь в этом сами — смотрите всё самое интересное о втором маршруте по Омской области.

Какие интересные локации ждут вас на северо-востоке Омской области, читайте в предыдущем материале цикла.