«Дноуглубление Иртыша может посадить реку и уровень грунтовых вод еще больше»

Фото Константина Максимова.

Мы продолжаем серию публикаций о катастрофическом обмелении Иртыша в Омске. Свое мнение - какие работы необходимо провести, а какие способы спасения реки на этом пути ее вовсе не спасут, - рассказал председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития, лауреат премии Президента РФ в области образования, действительный государственный советник РФ 3 класса Юрий Крупнов. В прошлой публикации эксперт акцентировал внимание на том, что водозабор со стороны Китая и Казахстана, которые находятся выше по течению Иртыша, остается прежним многие годы. Эти страны не влияют на просадку, первопричина - разработка русловых карьеров по добыче песка, которую под Омском ведут уже больше 70 лет. Далее Крупнов рассказал, к каим последствиям могут привести дноуглубительные работы. На минувшей неделе некоторые экологи вносили такое предложение.

- Дноуглубительные работы, к которым так усердно призывают, наоборот, могут только увеличить «посадку» уровней. Да и любое дноуглубление в такой могучей реке ненадолго и в итоге не добавляет реке управляемости, ну и очень затратно, конечно же. Все эмоции по поводу обмеления, требования дноуглублений забывают многотысячелетний опыт всего человечества, где все великие цивилизации возникали тогда, когда брались за организацию масштабных гидротехнических работ. Ведь самый эффективный и универсальный из известных способов увеличения глубин - подпор воды плотинами и шлюзование, - подчеркнул Юрий Крупнов.

Он отметил, что обмелевшего на 2 метра Иртыша и в районе Омска, и по всему руслу вообще нет необходимых подпоров, плотин, регулировка уровня воды просто отсуствует, и ее негде взять сию минуту. При этом эксперт еще раз подчеркнул, что строительство Красногорского узла не решит проблему.

- Во-первых, потому что его роль не абсолютная. Во-вторых, как показывает практика других регионов, масштабные гидротехнические сооружения после развала СССР превратились из способа решения народохозяйственных задач в способ «освоения бюджета», после остаются капитальные недострои. В среднем, как показывают эти прошедшие 30 лет, сроки строительства затягиваются в три – пять раз, а стоимость в итоге вырастает на порядок. Т.е. бюджет охотно тянет самые идиотские, но сверхдорогостоящие проекты. Вот конкретный пример из европейской части РФ. Новый Кочетовский шлюз на Дону, построенный в 2007 году, поднимающий уровень воды на 2,5 метра, обошелся государству и населению в те же деньги, что в начале 1970-х Красноярский судоподъемник, наращивающий уровень воды на 100 метров! - добавил эксперт.

Крупнов отметил, что зачастую к работе привлекают ангажированных экологов - которые продвигают в массы откровенно провальные идеи и проекты.

- К сожалению, крайне негативную роль в решении проблемы Иртыша, как и других наших русских великих рек, играют экологи. Прежде всего, они как будто специально путают промышленные загрязнения, которые вообще не связаны с рекой и её гидрорежимами, с общими проблемами Иртыша. Главная причина загрязнения воды – в хаотической и массовой застройке водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также безоглядное нарушение режимов хозяйственной деятельности, когда в реку течёт «все» - от сточных вод ближайших населенных пунктов до сбросов промышленных, аграрных предприятий. Лишь очень немногие из экологов указывают на собственно экологическую проблему самой реки - хищническую разработку русловых карьеров, которая действительно ведет к экологической катастрофе – ведь помимо «посадки уровней» Иртыша в районе Омска «садятся» и уровни грунтовой воды под поймами, что ведет к их осуходоливанию — деградации, - подчеркнул наш спикер.

В следующем материале мы расскажем о единственном способе спасения реки, который озвучил Юрий Крупнов.