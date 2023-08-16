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Происшествия16 августа 2023 7:30

В Омской области строители угнали машину начальника и разбили ее

Бригада крепко выпила, и когда руководитель уснул, парни забрали ключ зажигания
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: пресс-служба полиции Омской области.

Фото: пресс-служба полиции Омской области.

В Тевризском районе Омской области двое молодых строителей угнали автомобиль своего начальника и этим же вечером перевернулись на нем. Как сообщает пресс-служба полиции региона, после работы бригада сотрудников отметила окончание рабочего дня крепким алкоголем. Когда работодатель уснул, двое сотрудников забрали у него ключ зажигания автомобиля «Рено Дастер» и отправились в автопутешествие в Тару.

- Вместе приятели успели съездить в Тару к девушке одного из них. А позже в полицию поступило сообщение о ДТП: по дороге из Тары в Колосовку разыскиваемый автомобиль перевернулся. И пассажиру, и водителю понадобилась медицинская помощь. В отношении последнего госавтоинспекторы составили несколько административных протоколов, в том числе за управление в состоянии опьянения, а также за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, - рассказали правоохранители.

При этом 22-летний зачинщик угона своему коллеге сказал, что владелец разрешил воспользоваться транспортом. Ранее подозреваемый уже был судим за кражу и аналогичное преступление.

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