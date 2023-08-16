«Уважаемый, да вы неуважаемый»: 12 лет колонии получил омич, убивший прохожего и напавший на полицейского

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 лет колонии и год «строгоча» получил 63-летний житель Омска. Судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда согласилась с приговором Омского областного суда.

Мужчину обвинили в убийстве и насилии в отношении полицейского. Все произошло в апреле 2022 года. В районе железнодорожных путей на улице Завертяева омич остановил незнакомца и начал с ним конфликтовать.

- Используя незначительный повод, инициировал с проходящим мимо ранее незнакомым 54-летним мужчиной словесный конфликт, в ходе которого, нанес ему множество ударов руками и ногами по телу, а также не менее 4-х ударов в область шеи, находившимся у него колюще-режущим предметом типа клинка ножа, - напомнили суть потасовки в прокуратуре.

От полученных травм незнакомец скончался, а беспредельщика доставили в полицию, где он напал на сотрудника правоохранительных органов.

- Он совершил нападение с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, на оперуполномоченного отдела полиции, причинив легкий вред здоровью, - отметили в надзорном органе.

Теперь, кроме тюрьмы, мужчине придется наблюдаться у психиатра, а также выплатить супруге погибшего 1 млн рублей и пострадавшему сотруднику полиции – 100 тысяч рублей.

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