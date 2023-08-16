1,5-кратное превышение опасных метантиолов зафиксировано в Омске

Фото: Иван МАКЕЕВ

Минувшей ночью на Левобережье Омска зафиксировано превышение токсичного газа. Об этом сообщили в региональном минприроды.

В ночь на 16 августа в парке «Птичья гавань» обнаружены выбросы метантиолов. ПДК превышен в 1,5 раза.

Отметим, что запах метантиола похож на кислую капусту.

К слову, ночью на территории региона действовал режим «черного неба». Промышленным предприятиям было рекомендовано снизить выбросы в атмосферу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Иртыш просел из-за варварской разработки русловых карьеров, китайцы не виноваты»

Госсоветник РФ назвал причину падения воды в омском Иртыше - добычу песка (подробнее)