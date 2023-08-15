Омское УФСБ: В годы ВОВ подготовкой украинских националистов руководили американские спецслужбы

Фото: Павел КЛОКОВ

В годы Великой Отечественной войны подготовкой украинских националистов руководили американские спецслужбы: как сообщает обнародованный омским УФСБ России рассекреченный архивный документ, датированный 22 июня 1948 года, «на случай войны между Америкой и Советским союзом».

Неделю назад УФСБ России по Омской области обнародовало один любопытный, ранее засекреченный документ с данными о работе американской агентуры в рядах украинских националистов. Вроде бы, ничего нового. Только упомянутые события происходили 75-80 лет назад, в годы Великой Отечественной, а также послевоенном мире.

Судя по данным Министерства госбезопасности СССР, в США в тот неспокойный период всерьез задумывались о возможном военном противостоянии с Советским Союзом. Для ослабления вектора внутренней политики СССР уже тогда использовали самые неприглядные методы – вербовку предателей и откровенных националистов, готовых переметнуться под «теплое» крыло «хозяина» в любой удобный момент. Не учли тогда заказчики главного – агенты с неокрепшей, а то и вовсе несозревшей жизненной и гражданской позицией метались куда угодно и когда угодно, и, как правило, в моменты как раз для других неудобные.

Так и случилось с Яковом Кравчуком, известным в агентурном мире в качестве украинского священника под именем Мирон Костюк. В руки советских контрразведчиков он попал, когда оказался в лагере репатриируемых советских граждан в Бранденбурге. Проверку сотрудников спецслужбы он провалил и был приговорен к расстрелу. Советские контрразведчики выяснили, что Кравчук был поочередно агентом польских, немецких, американских и советских спецслужб. Он выбирал себе хозяев по духу ситуации и времени, а не внутренних убеждений.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области.

Будущий украинский священник родился в 1905 году в Украине, то есть на момент событий ему было всего 33 года. До 1938 года Яков действительно служил в храме во Франции, окончив ранее Парижский православный богословский институт. Казалось бы, священник должен жить и работать на благо людей, неважно какой они национальности. Но национальная идея превосходства Украины раздирала его с самого начала пути.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области.

Можно даже предположить, что молодой священнослужитель получил свой сан ради пропаганды идей фашизма. После окончания богословского института он едет в Югославию, уже вступив в ряды организации украинских националистов (ОУН). Свои больные идеи Яков настолько неаккуратно распространяет среди прихожан, что власти Югославии принимают решение выслать молодого человека из страны. Он вынужден переехать в Украину. Здесь проблем с поиском единомышленников нет – Яков спокойно живет в своем националистическом мирке на протяжении 6 лет.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области.

С весны 1941 года, когда Гитлер усиленно готовится развязать войну, Яков идет в лейтенанты абвергруппы-209, или зондеркоманду. Здесь он находит дело по душе – участвует в расстрелах несогласных, работает в немецких разведшколах. С декабря 1943 года назначен замначальника разведки штаба немецких войск во Львове. То есть ценность информации, которой обладал священник, о деятельности немецких и украинских националистов, разогревании националистических конфликтов и прочего, не вызывает сомнений. Вот только сам Яков на тот момент излишне заплутал между противоборствующими лагерями.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области.

Когда немецкое подразделение, где пригрелся Яков, заняли американские войска, священник переметнулся на сторону нового хозяина – в апреле 1945 года он бежал в американскую зону оккупации. Американское ЦРУ завербовало Якова и забросило обратно в Украину – расшатывать неокрепшие умы своих соотечественников.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области.

Яков стал работать на американское подразделение «Глоуб» под видом священника лагерных церквей, какое-никакое, но положение более привилегированное, нежели у многих других оуновцев. Последние стали готовить на Якова покушение. Опытный разведчик сумел быстро оценить ситуацию и подал документы на оформление советского подданства. При переходе границы Кравчук согласился сотрудничать с НКГБ и даже попытался «скормить» разведчикам дезинформацию. Но был разоблачен и расстрелян 10 ноября 1951 года.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области.

Опубликованный документ помог Якову запечатлеть свое имя в истории Страны Советов и мировой политики. Своими показаниями Кравчук пояснил, что «Союз комбатантов» - это официально разрешенная американским командованием националистическая организация, которая занималась подготовкой офицерских и солдатских кадров в специальных войсковых формированиях на случай, как уже было сказано ранее, войны между Америкой и СССР. Яков входил в ряды этих формирований. И отметил на своих допросах главное: одно из детищ комбатантов – «Спилка украинской молоди». Подпольная украинская организация, которая существовала в границах страны.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области.

- Цель организации – объединить украинскую молодежь за рубежом, воспитать ее в антисоветском духе, привить «национальную сознательность». Центральноу управление находится в Мюнхене, - сообщает документ. При этом в отчете офицера, который был составлен в том числе со слов Кравчука, упоминается еще не меньше 10 подобных формирований. Все они «полыхали» антисоветскими идеями, ненавистью к советским гражданам, а то и вовсе прямыми целями убивать. Как, казалось бы, давно происходили эти события, три-четыре поколения успели вырасти и впитать эти целиком ложные идеи, несущие под собой только разрушение личностей, человеческих судеб и мира на планете.

Благодарим за помощь в подготовке материала УФСБ России по Омской области.