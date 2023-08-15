Омский депутат лишен мандата из-за недостоверной декларации о доходах

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В Омской области прокуратура лишила полномочий депутата за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о народном избраннике из Совета сельского поселения Кормиловского муниципального района. Отмечается, что парламентарий подал недостоверные сведения в декларации о доходах за 2022 года.

- После вмешательства прокуратуры полномочия депутата прекращены досрочно в связи с утратой доверия, - уточнили в областной прокуратуре.

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