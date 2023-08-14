Ради продажи квартиры омич погасил все долги по алиментам дочери

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Больше 500 тысяч рублей по алиментам задолжал своей несовершеннолетней дочери 42-летний омич. Но в сложившейся ситуации деваться некуда было, поэтому пришлось расплачиваться.

Все дело в том, что мужчина периодически работал. И лишь тогда из его зарплаты вычитали 25% от заработка в пользу дочери. А когда трудоустройства не было - копился долг. Из-за этого судебный пристав наложил арест на квартиру мужчины.

Но тут он решил продать недвижимость, а что бы это сделать, нудно было снять запрет на регистрационные действия.

- Вскоре должник явился на прием к должностному лицу, сообщив, что желает полностью погасить долг по алиментам в связи с необходимостью продажи принадлежащей ему жилплощади. После чего омич, получив необходимые данные, произвел оплату своего долга по алиментам в полном объеме, - уточнили в УФССП по Омской области.

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