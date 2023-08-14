Потепление до +27 градусов придет в Омскую область уже в четверг

Фото: Оксана ЗУЙКО

Уже в четверг в Омскую область придет потепление до +27 градусов. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского метеобюро.

Во вторник, 15 августа, в погода в Омске будет дождливой. Однако днем потеплеет до +21 градуса. Ночью + 7...+ 12°C. Ветер северо-восточный до 10 м/с. Атмосферное давление начнет расти.

В среду столбик термометра днем поднимется до +25 градусов. В ночные часы всё те же + 7...+ 12°C. Ветер северо-западный 7-10 м/с.

В четверг, 17 августа, днем ожидается + 22...+ 27°C, ночью возможно потепление до +13 градусов. Ветер западный 6-11 м/с. Атмосферное давление продолжит расти.

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