Омский суд оправдал Вагнера и Шипилова по картельному сговору на дорогах

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7 августа в Кировском суде был вынесен приговор экс-директору АО «Омскавтодор» Алексею Шипилову и руководителю ООО «Стройсервис» Якову Вагнеру. Сообщают «Коммерческие вести».

Руководителям вменяли статью об ограничении конкуренции. По материалам ФСБ и ФАС был обнаружен картельный сговор при заключении договоров на торгах.

- Органами предварительного следствия установлено, что в период с 13.12.2019 по 30.12.2019 ШИПИЛОВ, являвшийся генеральным директором АО «Омскавтодор» и ВАГНЕР, являвшийся учредителем и генеральным директором ООО «Стройсервис», используя своё служебное положение, совершили ограничение конкуренции путём заключения между АО «Омскавтодор» и ООО «Стройсервис» соглашения (картеля), повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере, который составил более 1 700 000 000 рублей, - сообщили в пресс-службе суда.

После вынесения оправдательного приговора, прокуратура пока не решила, будет ли подавать апелляцию. Сейчас сотрудники надзорного органа изучают мотивировочное решение судьи.

Напомним, ранее «арбитраж» признал незаконным решение УФАС, которым ООО «Стройсервис» и АО «Омскавтодор» были признаны виновными в заключении и реализации картельного соглашения при торгах на ремонт дороги «Омск – Тара».

А вот Арбитражный суд Западно-Сибирского округа признал картелем другое дело ООО «Стройсервис». Вместе с ООО «СибРос» они договорились о победе на торгах по ремонту дорог в Горьковском, Нововаршавском и Павлоградском районах.

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